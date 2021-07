Da domani caldo record in Campania, allarme della Protezione civile (Di martedì 6 luglio 2021) La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da “ondata di calore”. A partire dalle 8 di domani, mercoledì 7 luglio, e fino alle 20 di venerdì 9 luglio nei comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato si prevedono temperature al di sopra dei valori medi stagionali di 7-8 gradi, soprattutto nella giornata di giovedì e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione. Da Sala operativa invito a Comuni a “porre in essere le ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) LaRegioneha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da “ondata di calore”. A partire dalle 8 di, mercoledì 7 luglio, e fino alle 20 di venerdì 9 luglio nei comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato si prevedono temperature al di sopra dei valori medi stagionali di 7-8 gradi, soprattutto nella giornata di giovedì e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione. Da Sala operativa invito a Comuni a “porre in essere le ...

