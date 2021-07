Cyberbullismo e privacy, il Garante: “aumento del 77% nel 2020” (Di martedì 6 luglio 2021) Cyberbullismo, relazione annuale per l’anno 2020 del Garante per la protezione dei dati personali: “Nel 2020, si è registrato un incremento del 77% dei casi di grooming, cyber bullismo, furto d’identità digitale, sextorsion” E’ stata presentata, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, la Relazione annuale per l’anno 2020 del Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante, Pasquale Stanzione, ha toccato i temi più disparati: dal Green Pass, all’App Immuni, Tik Tok, lo smartworking, la didattica a distanza e – ovviamente – il ... Leggi su zon (Di martedì 6 luglio 2021), relazione annuale per l’annodelper la protezione dei dati personali: “Nel, si è registrato un incremento del 77% dei casi di grooming, cyber bullismo, furto d’identità digitale, sextorsion” E’ stata presentata, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, la Relazione annuale per l’annodelper la protezione dei dati personali. Il, Pasquale Stanzione, ha toccato i temi più disparati: dal Green Pass, all’App Immuni, Tik Tok, lo smartworking, la didattica a distanza e – ovviamente – il ...

