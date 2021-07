Cuadrado: «Argentina? Sappiamo cosa rappresenta Messi, ma non c’è solo lui» (Di martedì 6 luglio 2021) Juan Cuadrado ha parlato della sfida in Copa America contro l’Argentina: le parole del colombiano Juan Cuadrado ha parlato dal ritiro della nazionale colombiana in vista della semifinale di Copa America contro l’Argentina. Le sue parole. «Sappiamo cosa rappresenta Messi, ma non c’è solo lui. L’Argentina ha diversi giocatori che possono farti del male, è una delle squadre migliori e ci siamo preparati bene. Non tradiremo il nostro stile di gioco. Se facciamo un buon possesso palla, avremo molte opzioni per generare ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021) Juanha parlato della sfida in Copa America contro l’: le parole del colombiano Juanha parlato dal ritiro della nazionale colombiana in vista della semifinale di Copa America contro l’. Le sue parole. «, ma non c’èlui. L’ha diversi giocatori che possono farti del male, è una delle squadre migliori e ci siamo preparati bene. Non tradiremo il nostro stile di gioco. Se facciamo un buon possesso palla, avremo molte opzioni per generare ...

