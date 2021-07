Crisi ed emergenza abitativa, Perifano: “Servono nuove politiche per la casa” (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “La Crisi determinata dalla pandemia ha aumentato le diseguaglianze: è dovere delle Istituzioni, allora, prestare un’attenzione ancora maggiore alle fasce deboli della popolazione”. Così Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’, che nella giornata di ieri ha incontrato alcune famiglie senzatetto del capoluogo. “Parliamo di famiglie che da otto anni, ormai, vivono in un edificio scolastico a piazza San Modesto. Oggi la risoluzione del loro problema è vicina e questo grazie anche all’impegno del L@P Asilo 31: è prossima infatti l’assegnazione in loro favore di alcune case popolari”. “Negli ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Ladeterminata dalla pandemia ha aumentato le diseguaglianze: è dovere delle Istituzioni, allora, prestare un’attenzione ancora maggiore alle fasce deboli della popolazione”. Così Luigi Diego, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’, che nella giornata di ieri ha incontrato alcune famiglie senzatetto del capoluogo. “Parliamo di famiglie che da otto anni, ormai, vivono in un edificio scolastico a piazza San Modesto. Oggi la risoluzione del loro problema è vicina e questo grazie anche all’impegno del L@P Asilo 31: è prossima infatti l’assegnazione in loro favore di alcune case popolari”. “Negli ...

