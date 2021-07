Covid, von der Leyen: 'Troppe dosi non usate, vaccinatevi' | In Russia nuovo picco di morti: 737 in 24 ore (Di martedì 6 luglio 2021) Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia - Romagna a Tgcom24. Tra l'altro, aggiunge, il vaccino 'diventa indispensabile di fronte anche alla variante Delta'. Variante 'che preoccupa, ma ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 luglio 2021) Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia - Romagna a Tgcom24. Tra l'altro, aggiunge, il vaccino 'diventa indispensabile di fronte anche alla variante Delta'. Variante 'che preoccupa, ma ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Von der Leyen: 'Troppe dosi di vaccino non usate, vaccinatevi' #covid - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Von der Leyen: 'Troppe dosi di vaccino non usate, vaccinatevi' #covid - aldera661 : RT @MediasetTgcom24: Von der Leyen: 'Troppe dosi di vaccino non usate, vaccinatevi' #covid - Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: Von der Leyen: 'Troppe dosi di vaccino non usate, vaccinatevi' #covid - Leaderdelsettor : RT @MediasetTgcom24: Von der Leyen: 'Troppe dosi di vaccino non usate, vaccinatevi' #covid -