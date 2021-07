Covid, terapie intensive quasi vuote: occupato 2% dei posti. Era il 41% a fine marzo (Di martedì 6 luglio 2021) Solo il 2% dei posti letto complessivi nelle terapie intensive italiane è occupato da pazienti Covid. A rilevarlo è il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi... Leggi su ilmattino (Di martedì 6 luglio 2021) Solo il 2% deiletto complessivi nelleitaliane èda pazienti. A rilevarlo è il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono ormai quasi del tutto svuotate le terapie intensive italiane. Secondo il monitoraggio dell'Agenzia nazionale p… - Agenzia_Ansa : La Commissione europea ha annunciato di aver identificato cinque trattamenti 'promettenti' contro il Covid-19. Si t… - RegLombardia : #LNews Non si registra alcun nuovo decesso in Lombardia per Covid. Intanto, continuano a diminuire i ricoverati ne… - Elena_Angela_G : RT @Agenzia_Ansa: Sono ormai quasi del tutto svuotate le terapie intensive italiane. Secondo il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i s… - Vince08440165 : RT @Agenzia_Ansa: Sono ormai quasi del tutto svuotate le terapie intensive italiane. Secondo il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i s… -