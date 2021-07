Covid, Sileri: “A ottobre virus tornerà e in ospedale andranno i non vaccinati” (Di martedì 6 luglio 2021) “Gli over 60 non vaccinati corrono un rischio per loro stessi, non solo per la società. A ottobre ci sarà una recrudescenza della circolazione del virus e, purtroppo, con questa circolazione, anche se non paragonabile allo scorso anno, in ospedale andrà prevalentemente chi non si è vaccinato. Ed è un rischio troppo alto”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto alla trasmissione Omnibus, su ‘la 7’ . Gli over 60 ancora non vaccinati “dovrebbero andare a vaccinarsi non solo per proteggere la comunità ma per se stessi. Il rischio è che avremo i bambini più ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021) “Gli over 60 noncorrono un rischio per loro stessi, non solo per la società. Aci sarà una recrudescenza della circolazione dele, purtroppo, con questa circolazione, anche se non paragonabile allo scorso anno, inandrà prevalentemente chi non si è vaccinato. Ed è un rischio troppo alto”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, intervenuto alla trasmissione Omnibus, su ‘la 7’ . Gli over 60 ancora non“dovrebbero andare a vaccinarsi non solo per proteggere la comunità ma per se stessi. Il rischio è che avremo i bambini più ...

