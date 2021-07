Covid, primo piano sulla situazione in Italia su contagi, ricoveri e vaccinazioni (Di martedì 6 luglio 2021) L’ultimo monitoraggio settimanale dell’Iss e del ministero della Salute di pochi giorni fa fornisce una fotografia rosea della situazione epidemiologica italiana. L’indice Rt nazionale è sceso a 0.63, abbondantemente sotto la soglia di 1, l’incidenza dei casi (parametro essenziale per la classificazione delle regioni in colori) a 9 ogni 100mila abitanti rispetto agli 11 di ormai una dozzina di giorni fa. E anche il carico per il sistema sanitario nazionale risulta attualmente minimo: occupazione del 3% in terapia intensiva (la soglia critica è del 30%) e sempre del 3% in area medica (con soglia del 40%). Al 5 di luglio i numeri dicono rispettivamente che sono 191 i malati in condizioni gravi e 1.337 quelli ricoverati. Gli attuali positivi, almeno quelli ufficiali, sono poco più di 43mila. In calo costante da ormai molte settimane. Anche i decessi sono in discesa: secondo dati più aggiornati, nella settimana terminata il 5 luglio sono morte 177 persone, circa 25 al giorno. La scorsa settimana erano state 202 e scorrendo nelle settimane precedenti 268, 432, 477, 821, 1.069. In certi momenti dell’epidemia di morti ne abbiamo avuti 800 in un solo giorno. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 luglio 2021) L’ultimo monitoraggio settimanale dell’Iss e del ministero della Salute di pochi giorni fa fornisce una fotografia rosea della situazione epidemiologica italiana. L’indice Rt nazionale è sceso a 0.63, abbondantemente sotto la soglia di 1, l’incidenza dei casi (parametro essenziale per la classificazione delle regioni in colori) a 9 ogni 100mila abitanti rispetto agli 11 di ormai una dozzina di giorni fa. E anche il carico per il sistema sanitario nazionale risulta attualmente minimo: occupazione del 3% in terapia intensiva (la soglia critica è del 30%) e sempre del 3% in area medica (con soglia del 40%). Al 5 di luglio i numeri dicono rispettivamente che sono 191 i malati in condizioni gravi e 1.337 quelli ricoverati. Gli attuali positivi, almeno quelli ufficiali, sono poco più di 43mila. In calo costante da ormai molte settimane. Anche i decessi sono in discesa: secondo dati più aggiornati, nella settimana terminata il 5 luglio sono morte 177 persone, circa 25 al giorno. La scorsa settimana erano state 202 e scorrendo nelle settimane precedenti 268, 432, 477, 821, 1.069. In certi momenti dell’epidemia di morti ne abbiamo avuti 800 in un solo giorno.

