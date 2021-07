Covid, Patuelli: “Risanamento finanziario Italia non gravi su imprese, correggere Irap” (Di martedì 6 luglio 2021) L’Italia “uscirà dalla pandemia ancor più indebitata: il Risanamento finanziario non dovrà gravare ulteriormente sulle imprese, che sarebbero penalizzate nella concorrenza internazionale, né sulle famiglie. Necessita correggere l’lrap, di dubbia costituzionalità, che grava sulle imprese a prescindere dal reddito che producono o meno”. Lo dice Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, nel corso della sua relazione all’assemblea dell’associazione, secondo il quale gli enormi sforzi delle banche a sostegno di famiglie, giovani e imprese “non bastano” perché ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 luglio 2021) L’“uscirà dalla pandemia ancor più indebitata: ilnon dovrà gravare ulteriormente sulle, che sarebbero penalizzate nella concorrenza internazionale, né sulle famiglie. Necessital’lrap, di dubbia costituzionalità, che grava sullea prescindere dal reddito che producono o meno”. Lo dice Antonio, presidente dell’Abi, nel corso della sua relazione all’assemblea dell’associazione, secondo il quale gli enormi sforzi delle banche a sostegno di famiglie, giovani e“non bastano” perché ...

Advertising

ultimenews24 : Durante la pandemia, a sostegno di famiglie e imprese, le banche hanno messo in atto 'un’opera colossale che contin… - fisco24_info : Covid, Patuelli: 'Risanamento finanziario Italia non gravi su imprese, correggere Irap': Per il presidente Abi è no… - fisco24_info : Covid, Patuelli: 'Moratorie e prestiti opera colossale, non interrompere misure anzitempo': Presidente Abi: 'Dovran… - italiaserait : Covid, Patuelli: “Moratorie e prestiti opera colossale, non interrompere misure anzitempo” - TV7Benevento : Covid, Patuelli: 'Moratorie e prestiti opera colossale, non interrompere misure anzitempo'... -