Covid oggi Sicilia | 144 contagi | bollettino e news 6 luglio

Sono 144 i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia secondo i dati del bollettino di oggi, 6 luglio. Si registrano altri 4 morti, che portano a 5.985 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di Covid-19. Da ieri sono stati processati 14.127 tamponi. Gli attuali positivi nella regione sono 3.478 (100 in meno rispetto a ieri). La Sicilia è al primo posto tra le regioni per numero di contagi giornalieri. I guariti sono 240. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 137, mentre si trovano in terapia intensiva 18 ...

