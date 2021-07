Covid oggi Marche, 39 contagi: bollettino 6 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Sono 39 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 6 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.423 tamponi: 890 nel percorso nuove diagnosi (di cui 121 screening con percorso Antigenico) e 1.533 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 4,4%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 39 (1 nella provincia di Macerata, 2 nella provincia di Ancona, 1 nella provincia di Pesaro-Urbino, 2 nella provincia di Fermo, 30 nella provincia di Ascoli Piceno e 3 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (7 casi ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021) Sono 39 ida coronavirus nelle, 6, secondo i dati deldella regione. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.423 tamponi: 890 nel percorso nuove diagnosi (di cui 121 screening con percorso Antigenico) e 1.533 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 4,4%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 39 (1 nella provincia di Macerata, 2 nella provincia di Ancona, 1 nella provincia di Pesaro-Urbino, 2 nella provincia di Fermo, 30 nella provincia di Ascoli Piceno e 3 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (7 casi ...

