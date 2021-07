Covid oggi Lombardia, 129 contagi e 5 morti: bollettino 6 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Sono 129 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 6 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 5 morti. I guariti e i dimessi sono 65, gli attualmente positivi aumentano di 59 unità a 8.468 infetti. I ricoverati in terapia intensiva sono 45, uno in più da ieri, a fronte di tre nuovi ingressi. I pazienti Covid ricoverati negli altri reparti sono 158 (-6). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021) Sono 129 ida coronavirus in, 62021, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrati 5. I guariti e i dimessi sono 65, gli attualmente positivi aumentano di 59 unità a 8.468 infetti. I ricoverati in terapia intensiva sono 45, uno in più da ieri, a fronte di tre nuovi ingressi. I pazientiricoverati negli altri reparti sono 158 (-6). L'articolo proviene da Italia Sera.

