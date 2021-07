Covid oggi Lombardia, 129 contagi e 5 morti: bollettino 6 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Sono 129 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 6 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 5 morti. I guariti e i dimessi sono 65, gli attualmente positivi aumentano di 59 unità a 8.468 infetti. I ricoverati in terapia intensiva sono 45, uno in più da ieri, a fronte di tre nuovi ingressi. I pazienti Covid ricoverati negli altri reparti sono 158 (-6). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 luglio 2021) Sono 129 ida coronavirus in, 62021, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrati 5. I guariti e i dimessi sono 65, gli attualmente positivi aumentano di 59 unità a 8.468 infetti. I ricoverati in terapia intensiva sono 45, uno in più da ieri, a fronte di tre nuovi ingressi. I pazientiricoverati negli altri reparti sono 158 (-6). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Sette nuovi positivi in Liguria, stabili gli ospedalizzati La Spezia - Sono 7 i nuovi positivi al Covid - 19 oggi in Liguria, a fronte di 2.747 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.488 tamponi antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla ...

Covid: Messico si candida ad ospitare fase III del vaccino italiano ReiThera Il ministro ha quindi ricordato che ad oggi sono stati vaccinati 60 milioni di messicani, a un ritmo che permetterà di superare quota 70 milioni a metà luglio e 80 milioni ad agosto.

Covid oggi Lombardia e Italia, bollettino coronavirus del 6 luglio: 907 casi e 24 decessi IL GIORNO Vaccini Italia, Costa: "Terza dose da fine dicembre" (Adnkronos) - "Per la terza dose di vaccino anti Covid" in Italia ci vorrà probabilmente un anno" dal primo ciclo. "Abbiamo iniziato a vaccinare a fine dicembre 2020, quindi le terze dosi potrebbero e ...

Over 60, a Bergamo accesso libero al centro vaccinale più vicino e dose unica J&J Al fine di promuovere l’adesione alla vaccinazione anti-Covid19 da parte degli over 60 non ancora vaccinati – che sul territorio di Bergamo sono circa 44.257 (pari al 14% della popolazione over 60) – ...

