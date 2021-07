Covid oggi Italia, 907 contagi e 24 morti: bollettino 6 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 907 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 luglio 2021, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 24 morti. Nelle ultime 24 ore, sono stati processati 192.424 tamponi, l'indice di positività è allo 0,47%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 187 (-4 rispetto a ieri). MARCHE Sono 39 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 6 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore sono stati testati ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 907 ida coronavirus in, 62021, secondo i dati regione per regione neldella Protezione Civile. Da ieri registrati altri 24. Nelle ultime 24 ore, sono stati processati 192.424 tamponi, l'indice di positività è allo 0,47%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 187 (-4 rispetto a ieri). MARCHE Sono 39 ida coronavirus nelle Marche, 6, secondo i dati deldella regione. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore sono stati testati ...

