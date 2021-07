Covid oggi Fvg, 13 nuovi contagi: bollettino 6 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Sono 13 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 6 luglio. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.186 tamponi molecolari e 1.122 i test rapidi antigenici. Una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 7. Da inizio pandemia i decessi ammontano complessivamente a 3.789. I totalmente guariti sono 103.014, i clinicamente guariti 15, mentre quelli in isolamento risultano essere 185. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 luglio 2021) Sono 13 ida Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi, 6. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.186 tamponi molecolari e 1.122 i test rapidi antigenici. Una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 7. Da inizio pandemia i decessi ammontano complessivamente a 3.789. I totalmente guariti sono 103.014, i clinicamente guariti 15, mentre quelli in isolamento risultano essere 185. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

