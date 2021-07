Covid oggi Francia, 3.585 contagi e 35 morti (Di martedì 6 luglio 2021) Sono 3.585 i contagi da coronavirus in Francia oggi, 6 luglio 2021, secondo i dati del bollettino relativi all’epidemia Covid. La variante Delta continua a diffondersi. Nelle ultime 24 ore registrati 35 morti, che portano a 84.758 le vittime dall’inizio dell’emergenza. In calo i pazienti ricoverati per Covid: sono 7.637, eri erano 7.806. In terapia intensiva 1.032 persone (erano 1.077). Nella settimana terminata il 27 giugno, la variante Delta è stata responsabile dell’89,1% dei casi. Tre settimane fa, influiva per il 45,8%. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021) Sono 3.585 ida coronavirus in, 6 luglio 2021, secondo i dati del bollettino relativi all’epidemia. La variante Delta continua a diffondersi. Nelle ultime 24 ore registrati 35, che portano a 84.758 le vittime dall’inizio dell’emergenza. In calo i pazienti ricoverati per: sono 7.637, eri erano 7.806. In terapia intensiva 1.032 persone (erano 1.077). Nella settimana terminata il 27 giugno, la variante Delta è stata responsabile dell’89,1% dei casi. Tre settimane fa, influiva per il 45,8%. L'articolo proviene da Italia Sera.

