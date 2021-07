Covid oggi Calabria, 26 contagi e 2 morti: bollettino 6 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Sono 26 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 6 luglio. Registrati inoltre altri 2 morti. 2.286 i tamponi effettuati, +260 guariti, 1.232 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra -236 attualmente positivi, -232 in isolamento, -3 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 5). L’Asp di Cosenza comunica un decesso avvenuto il 17 giugno 2021 di cui si è avuta notizia tramite flusso scheda Istat di morte. L’Asp di Catanzaro comunica che “14 soggetti inseriti precedentemente nei casi attivi dell’Asp di ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021) Sono 26 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 6. Registrati inoltre altri 2. 2.286 i tamponi effettuati, +260 guariti, 1.232 il totale dei decessi. Il, inoltre, registra -236 attualmente positivi, -232 in isolamento, -3 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 5). L’Asp di Cosenza comunica un decesso avvenuto il 17 giugno 2021 di cui si è avuta notizia tramite flusso scheda Istat di morte. L’Asp di Catanzaro comunica che “14 soggetti inseriti precedentemente nei casi attivi dell’Asp di ...

Advertising

ZZiliani : Prima del Covid il “bond CR7” da 175 milioni e un aumento di capitale da 300; poi in piena pandemia acquisti costos… - GDF : Oggi a Bari, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciati il M.A. Salvatore Esposito, in forza presso la Te… - marcotravaglio : Sarà il caldo, saranno gli effetti cerebrali del Covid, ma ormai si ha l’impressione che la terra non ruoti più att… - Adnkronos : Il bollettino #Covid_19 della Protezione civile, regione per regione. - TiElleKappa : RT @ZZiliani: Prima del Covid il “bond CR7” da 175 milioni e un aumento di capitale da 300; poi in piena pandemia acquisti costosi seguiti… -