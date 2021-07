Covid, oggi 907 nuovi casi e 24 morti: il bollettino del 6 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 6 luglio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore nuovi casi: 907 Decessi: 24 Tamponi effettuati: 192.424 Terapie intensive: Tasso di positività: 0,47% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 42.579 casi totali: 4.264.704 Decessi: 127.704 Guariti: 4.094.421 In Italia oggi, martedì 6 luglio 2021, si registrano 907 nuovi positivi e 24 morti per Covid. Ieri c’erano stati 480 nuovi casi e 31 ... Leggi su tpi (Di martedì 6 luglio 2021)ITALIA, ILDI2021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore: 907 Decessi: 24 Tamponi effettuati: 192.424 Terapie intensive: Tasso di positività: 0,47% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 42.579totali: 4.264.704 Decessi: 127.704 Guariti: 4.094.421 In Italia, martedì 62021, si registrano 907positivi e 24per. Ieri c’erano stati 480e 31 ...

Advertising

ZZiliani : Prima del Covid il “bond CR7” da 175 milioni e un aumento di capitale da 300; poi in piena pandemia acquisti costos… - GDF : Oggi a Bari, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciati il M.A. Salvatore Esposito, in forza presso la Te… - marcotravaglio : Sarà il caldo, saranno gli effetti cerebrali del Covid, ma ormai si ha l’impressione che la terra non ruoti più att… - zazoomblog : Covid oggi Italia 907 contagi e 24 morti: bollettino 6 luglio - #Covid #Italia #contagi #morti: - Beatric04906159 : RT @OrtigiaP: ISRAELE I contagi da Covid sono in considerevole aumento tra i vaccinati .. il 55% e con doppia dose. E no caro @MatteoBasset… -