Covid: Moratti, 'tra 2-4 settimane possibile variante Delta prevalente' (Di martedì 6 luglio 2021) Milano, 6 lug. (Adnkronos) – "Visto il suo grado di contagiosità, è prevedibile che la variante Delta possa diventare a breve, in due-quattro settimane, la variante prevalente". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti, rispondendo a una mozione presentata in consiglio regionale e ribadendo che al momento la variante prevalente in Regione Lombardia è la variante Alfa o inglese. "Rispetto al grado di protezione della vaccinazione, è dato assodato che nei confronti della variante Alfa anche la singola dose vaccinale di qualsiasi ...

