Covid Lombardia, 129 nuovi casi. A Bergamo sono 5. La Regione: «Casa per casa per convincere gli over 60 a vaccinarsi» (Di martedì 6 luglio 2021) Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-6). A fronte di 30.501 tamponi effettuati, sono 129 i nuovi positivi (0,4%).

RegLombardia : #LNews Nessun decesso in Lombardia a causa del Covid-19. Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-31). A… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-6). A fronte di 30.501 tamponi effettuati, sono 129 i nuo… - pfmajorino : #Fontanavattene questa mattina ha detto che la #Lombardia ha vinto qualsiasi sfida di fronte al #Covid. Ci considera tutti fessi. - ilSaronno : Covid, in Lombardia meno ricoveri, nessun caso positivo nella Brianza - SkyTG24 : Vaccino Covid Lombardia, Moratti: “Andremo casa per casa per convincere gli over 60” -