Covid, le notizie. Il bollettino di oggi: 907 contagi su 192.424 tamponi, 24 morti. LIVE (Di martedì 6 luglio 2021) Secondo l'ultimo report, il tasso di positività è allo 0,5%. Le terapie intensive calano di 4 unità, -66 i posti occupati nei reparti ordinari. "Siamo un po' indietro, ma abbiamo spinto molto su 70-80enni, ora dobbiamo spingere sui cinquantenni" ha detto il Commissario straordinario per l'emergenza Covid. Il ministro Speranza interviene sull'obbligo di vaccinazione ai sanitari "dobbiamo lavorare perché quella norma sia rispettata, le vaccinazioni sono la più importante arma"

