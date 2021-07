Covid Lazio, l’appello di Ciccozzi (Campus Bio Medico): «Mascherina e vaccini, importante non abbassare la guardia» (Di martedì 6 luglio 2021) Mascherina e vaccini, importante non abbassare la guardia. E’ questo l’appello rilanciato stamattina sul portale Regionale Salute Lazio: “Il Lazio è in prima linea nell’attuazione della strategia vaccinale. Ma è necessario che ognuno di noi agisca sempre con senso di responsabilità: la Mascherina va indossata anche nei luoghi aperti, in caso di assembramento”. A parlare è Massimo Ciccozzi, Responsabile dell’Unità di Ricerca in Statistica Medica ed Epidemiologia Molecolare all’Università Campus ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 luglio 2021)nonla. E’ questorilanciato stamattina sul portale Regionale Salute: “Ilè in prima linea nell’attuazione della strategia vaccinale. Ma è necessario che ognuno di noi agisca sempre con senso di responsabilità: lava indossata anche nei luoghi aperti, in caso di assembramento”. A parlare è Massimo, Responsabile dell’Unità di Ricerca in Statistica Medica ed Epidemiologia Molecolare all’Università...

