Covid Italia, Bassetti: "7mila morti l'anno tributo fisiologico al virus" (Di martedì 6 luglio 2021) In Italia "7-8mila morti l'anno saranno, purtroppo, un tributo fisiologico alla circolazione del coronavirus". Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, all'Adnkronos Salute si esprime così dopo le notizie in arrivo dall'Inghilterra. Il premier Boris Johnson ha confermato la svolta dal 19 luglio: via le restrizioni, stop alle mascherine e al distanziamento, anche se è previsto un aumento dei casi ("fino a 50.000 al giorno") e se vanno messi in preventivi altri decessi. "Dal Regno Unito arriva una lezione per ...

