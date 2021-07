Covid, Israele avverte: il vaccino Pfizer efficace "solo" al 64% contro la variante Delta (Di martedì 6 luglio 2021) Covid : il vaccino Pfizer è «in maniera significativa» meno efficace nel prevenire la diffusione della variante Delta del coronavirus . Lo indicano dati diffusi dal ministero della Sanità israeliana... Leggi su feedpress.me (Di martedì 6 luglio 2021): ilè «in maniera significativa» menonel prevenire la diffusione delladel coronavirus . Lo indicano dati diffusi dal ministero della Sanità israeliana...

