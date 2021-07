Covid Inghilterra, attesi fino 100mila nuovi contagi al giorno (Di martedì 6 luglio 2021) Londra mette in conto di arrivare a registrare fino a 100mila nuovi contagi da Covid al giorno nelle prossime settimane, nel quadro della nuova strategia di convivenza con il coronavirus che si aprirà il 19 di luglio, quando tutte le restrizioni saranno sollevate. E’ stato il ministro della Salute, Sajid Javid, a rendere note le previsioni secondo cui, fra l’altro, il giorno del ‘liberi tutti’ ci saranno già il doppio dei casi attuali, vale a dire 50mila nuovi contagi al giorno. Per il governo a contare sono il numero ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 luglio 2021) Londra mette in conto di arrivare a registraredaalnelle prossime settimane, nel quadro della nuova strategia di convivenza con il coronavirus che si aprirà il 19 di luglio, quando tutte le restrizioni saranno sollevate. E’ stato il ministro della Salute, Sajid Javid, a rendere note le previsioni secondo cui, fra l’altro, ildel ‘liberi tutti’ ci saranno già il doppio dei casi attuali, vale a dire 50milaal. Per il governo a contare sono il numero ...

