Covid, in Russia nuovo record di morti: 737 in 24 ore (Di martedì 6 luglio 2021) nuovo record di morti in Russia per cause riconducibili al Covid. Lo ha reso noto la task force russa incaricata di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese, riferendo di 737 morti nelle ultime 24 ore. Viene così aggiornato a 139.316 il bilancio totale delle vittime. Quasi doppio, rispetto alle cifre ufficiali fornite dal governo di Mosca, è invece il bilancio dei decessi secondo l’ufficio federale di statistica che parla di circa 270mila morti da aprile dello scorso anno ad aprile 2021. In merito ai contagi, nell’ultima giornata sono stati confermati 23.378 nuovi ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021)diinper cause riconducibili al. Lo ha reso noto la task force russa incaricata di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese, riferendo di 737nelle ultime 24 ore. Viene così aggiornato a 139.316 il bilancio totale delle vittime. Quasi doppio, rispetto alle cifre ufficiali fornite dal governo di Mosca, è invece il bilancio dei decessi secondo l’ufficio federale di statistica che parla di circa 270milada aprile dello scorso anno ad aprile 2021. In merito ai contagi, nell’ultima giornata sono stati confermati 23.378 nuovi ...

