Covid, in Campania 108 positivi. Indice di contagio all'1,83%. Un morto nelle ultime 48 ore (Di martedì 6 luglio 2021) In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 108 positivi al Coronavirus e 1 decesso nelle ultime 48 ore. A comunicarlo l'Unità di crisi regionale. I tamponi processati ieri sono 5.872. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 18 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 221 occupati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

