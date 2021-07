Covid, in Campania 108 casi positivi nelle ultime 24 ore (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 108, in Campania, i casi positivi su 5.872 tamponi molecolari esaminati, Torna ad essere ‘nella norma’ l’indice di contagio, dopo il normale aumento che si registra il lunedì in concomitanza con un minor numero di test. Indice che ieri era pari al 4,55% ed oggi 1,83% (domenica era 1,91%). Un decesso, registrato ieri ma che si è verificato in precedenza. In merito alla situazione negli ospedali, sono 18 i posti letto occupati in terapia intensiva (ieri 17) e 211 in degenza (ieri erano 221). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) positivi del giorno: ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 108, in, isu 5.872 tamponi molecolari esaminati, Torna ad essere ‘nella norma’ l’indice di contagio, dopo il normale aumento che si registra il lunedì in concomitanza con un minor numero di test. Indice che ieri era pari al 4,55% ed oggi 1,83% (domenica era 1,91%). Un decesso, registrato ieri ma che si è verificato in precedenza. In merito alla situazione negli ospedali, sono 18 i posti letto occupati in terapia intensiva (ieri 17) e 211 in degenza (ieri erano 221). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)del giorno: ...

