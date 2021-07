Covid, in arrivo nuove dosi di vaccino. Paura per la variante Delta. (Di martedì 6 luglio 2021) La maggioranza dei casi della variante Delta è stata individuata nel territorio dell’Asl Roma 3. La Paura per questa variante aumenta di giorno in giorno, come aumenta anche il numero dei casi lungo il mare di Roma. L’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio d’Amato, ha spiegato che “entro agosto la variante Delta sarà predominante nel Lazio”. Il direttore sanitario dello Spallanzani ha “rassicurato” dicendo che l’importante è mettere in campo tutte le misure protettive, come i vaccini. Per questo motivo, successivamente all’annuncio dell’arrivo delle ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021) La maggioranza dei casi dellaè stata individuata nel territorio dell’Asl Roma 3. Laper questaaumenta di giorno in giorno, come aumenta anche il numero dei casi lungo il mare di Roma. L’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio d’Amato, ha spiegato che “entro agosto lasarà predominante nel Lazio”. Il direttore sanitario dello Spallanzani ha “rassicurato” dicendo che l’importante è mettere in campo tutte le misure protettive, come i vaccini. Per questo motivo, successivamente all’annuncio dell’delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid arrivo Scuola, Bianchi: "Per il nuovo anno, il Cts consideri le vaccinazioni" Ma poi l'arrivo della seconda ondata aveva spinto gli esperti a chiedere a tutti gli studenti, ... data appunto l'alta componente di immunizzati dal covid, grazie ai vaccini. Leggi anche Concorso Stem, ...

Caro benzina, il prezzo sale ancora e arriva a 1,634 euro al litro: è record dal 2018 ... record non certo positivo, dal 2018 , cioè dai mesi che avevano preceduto l'arrivo della pandemia. ...Quale? Quello per cui se è vero che il mondo si sta riprendendo la sua economia dopo il covid ...

Nuove varianti in arrivo, ecco la doccia fredda sul Covid Il Tempo Biotech, pandemia non ferma crescita imprese a capitale italiano (Teleborsa) – A fine 2020 erano 721 le imprese biotech attive in Italia. Nel nostro Paese il settore mostra un trend di crescita per le principali variabili economiche, sebbene a tassi piu` ...

Da Fondazione Cariplo 14,5 milioni per la cultura in difficoltà MILANO (ITALPRESS) – In questi giorni hanno trovato compimento alcune importanti iniziative che Fondazione Cariplo ha messo in campo a sostegno di progetti ed enti che operano in ambito culturale, den ...

