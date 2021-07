Covid, Germania allenta restrizioni per chi arriva da Gb e India (Di martedì 6 luglio 2021) La Germania sta revocando le restrizioni per i viaggiatori provenienti dalla Gran Bretagna, Portogallo, Russia, India e Nepal introdotte per contenere la diffusione del coronavirus. Il Robert Koch Institute, incaricato di monitorare l’andamendo della pandemia nel Paese, ha detto che l’allentamento delle misure inizierà domani. La Gran Bretagna era stata inserita da Berlino nelle aree a rischio a partire dal 23 maggio. Martedì scorso era toccato anche a Russia e Portogallo. Fino a ora, chi proveniva da questi paesi era costretto a una quarantena di 14 giorni. Con le nuove disposizioni, le persone che hanno ricevuto ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 luglio 2021) Lasta revocando leper i viaggiatori provenienti dalla Gran Bretagna, Portogallo, Russia,e Nepal introdotte per contenere la diffusione del coronavirus. Il Robert Koch Institute, incaricato di monitorare l’andamendo della pandemia nel Paese, ha detto che l’mento delle misure inizierà domani. La Gran Bretagna era stata inserita da Berlino nelle aree a rischio a partire dal 23 maggio. Martedì scorso era toccato anche a Russia e Portogallo. Fino a ora, chi proveniva da questi paesi era costretto a una quarantena di 14 giorni. Con le nuove disposizioni, le persone che hanno ricevuto ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania Amélie Nothomb al Teatro Apollo di Lecce per 'Aspettando Armonia' ... nel corso della sua carriera, ha cantato in teatri e centri culturali in Francia, Belgio, Germania,... viste le limitazioni imposte dai decreti anti Covid - 19, con posti limitati e prenotazione ...

'Il rischio del rave c'è ancora' ... ma pure da Olanda e Germania, rispondendo a un tam tam scandito dai messaggi on line. E in un ... Senza contare il rischio di contagio da Covid, in un periodo in cui i vaccini, all'epoca solo in fase di ...

Coronavirus, ultime notizie: la Germania allenta le restrizioni per chi arriva da Uk e India Il Sole 24 ORE Vino, consiglio direttivo Ascovilo approva bilancio 2020 e linee programmatiche 2021-2022 “Ritengo strategicamente importante rafforzare la conoscenza dei Vini di Lombardia al fine di creare nel consumatore italiano maggiore consapevolezza rispetto ...

Coronavirus ultime notizie. Germania: 440 nuovi casi, 24 vittime Il report del Robert Koch Intitute ha fissato i numeri della situazione attuale della pandemia in Germania. Oggi sono stati riportati 440 nuovi casi, per un totale dall’inizio del contagio di 3.731.56 ...

