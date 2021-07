Covid, Germania allenta restrizioni per chi arriva da Gb e India (Di martedì 6 luglio 2021) La Germania sta revocando le restrizioni per i viaggiatori provenienti dalla Gran Bretagna, Portogallo, Russia, India e Nepal introdotte per contenere la diffusione del coronavirus. Il Robert Koch Institute, incaricato di monitorare l’andamendo della pandemia nel Paese, ha detto che l’allentamento delle misure inizierà domani. La Gran Bretagna era stata inserita da Berlino nelle aree a rischio a partire dal 23 maggio. Martedì scorso era toccato anche a Russia e Portogallo. Fino a ora, chi proveniva da questi paesi era costretto a una quarantena di 14 giorni. Con le nuove disposizioni, le persone che hanno ricevuto ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021) Lasta revocando leper i viaggiatori provenienti dalla Gran Bretagna, Portogallo, Russia,e Nepal introdotte per contenere la diffusione del coronavirus. Il Robert Koch Institute, incaricato di monitorare l’andamendo della pandemia nel Paese, ha detto che l’mento delle misure inizierà domani. La Gran Bretagna era stata inserita da Berlino nelle aree a rischio a partire dal 23 maggio. Martedì scorso era toccato anche a Russia e Portogallo. Fino a ora, chi proveniva da questi paesi era costretto a una quarantena di 14 giorni. Con le nuove disposizioni, le persone che hanno ricevuto ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania Covid, Germania allenta restrizioni per chi arriva da Gb e India L'allentamento delle misure inizierà domani. Nell'elenco anche Portogallo e Russia La Germania sta revocando le restrizioni per i viaggiatori provenienti dalla Gran Bretagna, Portogallo, ...dal Covid, ...

Rallentano la Cina e l'India a Giugno Sul fronte Covid, come al solito i numeri li aggiorno a metà settimana. Ma nel week end è ... Rivisti al rialzo anche in numeri francesi mentre in Germania si è avuto un assestamento (ma siamo sempre ...

Covid, Germania allenta restrizioni per chi arriva da Gb e India Adnkronos Germania, calo inatteso degli ordinativi industriali a maggio (Teleborsa) - Diminuiscono inaspettatamente gli ordinativi all'industria in Germania nel mese di maggio ... prima dell'imposizione delle restrizioni a causa della pandemia di coronavirus, i nuovi ...

