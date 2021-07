Covid, Germania allenta le misure per chi arriva da Gran Bretagna e India (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Il governo tedesco è pronto ad allentare le misure restrittive per gli ingressi da Paesi finora considerati ad “alto rischio variante” come Portogallo, Gran Bretagna, Irlanda del nord, Russia, India e Nepal. Secondo quanto annunciato dal Robert Koch Institute, incaricato di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese, l’allentamento delle misure inizierà domani. La Gran Bretagna era stata inserita da Berlino nelle aree a rischio a partire dal 23 maggio. Queste aree diventeranno ora zone ad “alta incidenza ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Il governo tedesco è pronto adre lerestrittive per gli ingressi da Paesi finora considerati ad “alto rischio variante” come Portogallo,, Irlanda del nord, Russia,e Nepal. Secondo quanto annunciato dal Robert Koch Institute, incaricato di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese, l’mento delleinizierà domani. Laera stata inserita da Berlino nelle aree a rischio a partire dal 23 maggio. Queste aree diventeranno ora zone ad “alta incidenza ...

