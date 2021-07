Covid: Gb, quasi 29mila nuovi casi e 37 decessi (Di martedì 6 luglio 2021) Londra, 6 lug. (Adnkronos Salute) - Nel Regno Unito sono stati registrati 28.773 nuovi casi di contagio da Coronavirus nelle ultime 24 ore e 37 decessi attribuiti al Covid-19. A renderlo noto sono state le autorità britanniche, aggiornando i dati sulla diffusione della pandemia. Il premier britannico Boris Johnson ha confermato ieri il previsto stop alle restrizioni anti-coronavirus a partire dal 19 luglio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Londra, 6 lug. (Adnkronos Salute) - Nel Regno Unito sono stati registrati 28.773di contagio da Coronavirus nelle ultime 24 ore e 37attribuiti al-19. A renderlo noto sono state le autorità britanniche, aggiornando i dati sulla diffusione della pandemia. Il premier britannico Boris Johnson ha confermato ieri il previsto stop alle restrizioni anti-coronavirus a partire dal 19 luglio.

Ultime Notizie dalla rete : Covid quasi Caso Didi, indici macro e petrolio: le Borse frenano ... che in ogni caso proteggono, o almeno così sembra, dalle forme più gravi di Covid - 19. In Gran ... Dagli inizi nel 1994, il titolo della società ha guadagnato quasi il 234.000%. Tra le materie prime si ...

Speranza: 'I contagi risalgono nel mondo nonostante le vaccinazioni, massima cautela' ... "Viviamo settimane molto delicate, direi cruciali, la lotta contro il Covid è stata la nostra ... "Nel giro di poche settimane siamo passati da 3800 persone quasi in terapia intensiva a poco meno di 200.

Covid, i dati giornalieri: 907 positivi e 24 vittime - Medicina Agenzia ANSA Covid Gb: nuovo picco con oltre 28.700 casi, 37 i decessi Nuovo picco oltre 28.700 contagi Covid causati, nel Regno Unito, dalla variante Delta. Nelle ultime 24 ore, infatti, secondo i dati del governo, ne sono stati registrati 28.773, come non accadeva dall ...

Vaccini, ci sono 46mila dosi J&J in Puglia ma l'utilizzo è ormai nullo BARI - Sono 3.785.043 le dosi di vaccino anti covid somministrate sino ad oggi in Puglia, dato aggiornato alle ore 17, il 92% di quelle consegnate dal commissario nazionale per l’emergenza, cioè 4.114 ...

