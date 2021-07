Covid: focolaio dopo festa in un locale a Codogno (Di martedì 6 luglio 2021) Diversi casi di ragazzi positivi al Covid si sono registrati nel Lodigiano dopo una festa che si è svolta in un locale di Codogno 10 giorni fa. Almeno 4 a Orio Litta dove 27 persone si trovano in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) Diversi casi di ragazzi positivi alsi sono registrati nel Lodigianounache si è svolta in undi10 giorni fa. Almeno 4 a Orio Litta dove 27 persone si trovano in ...

Raduno per la libertà di scelta vaccinale, Marini (Pd) contro l'amministrazione: 'Ha permesso gli assembramenti' "Nel bel mezzo di un focolaio di covid che tanto sta preoccupando cittadini ed operatori sambenedettesi, si è autorizzato ieri sera in pieno centro un raduno di no vax, chiaramente celebrato in barba ...

Focolaio Covid, l'Inghilterra del cricket cambia tutti giocatori ANSA Nuova Europa L'allarme dei sindaco: «Qui pochi casi, ma zona bianca a rischio per i focolai vicini: vaccinatevi tutti» FERMO - I focolai Covid legati alla variante Delta preoccpuano anche Fermo, con il sindaco Paolo Calcinaro che questa mattina ha richiamato i suoi cittadini, tramite un post su Facebook, al rispetto..

