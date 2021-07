Covid: così invade l'organismo, italiani scoprono 'interruttore universale' (Di martedì 6 luglio 2021) Milano, 6 lug. (Adnkronos Salute) - Non solo i polmoni. Covid-19, nelle sue forme più gravi, può attaccare diversi organi e potenzialmente il corpo intero, 'agganciando' proteine espresse da tutte le cellule umane. Si chiamano integrine e funzionano come 'interruttori universali' che il coronavirus Sars-CoV-2 può 'aprire' per mettere in atto la sua invasione. Lo ha scoperto uno studio italiano pubblicato su 'Microorganisms' e presentato al 5° Congresso nazionale della Società italiana di virologia (Siv-Isv) guidata da Arnaldo Caruso, ordinario di microbiologia e microbiologia clinica all'università di Brescia e direttore del Laboratorio di microbiologia dell'Asst Spedali ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Milano, 6 lug. (Adnkronos Salute) - Non solo i polmoni.-19, nelle sue forme più gravi, può attaccare diversi organi e potenzialmente il corpo intero, 'agganciando' proteine espresse da tutte le cellule umane. Si chiamano integrine e funzionano come 'interruttori universali' che il coronavirus Sars-CoV-2 può 'aprire' per mettere in atto la sua invasione. Lo ha scoperto uno studio italiano pubblicato su 'Microorganisms' e presentato al 5° Congresso nazionale della Società italiana di virologia (Siv-Isv) guidata da Arnaldo Caruso, ordinario di microbiologia e microbiologia clinica all'università di Brescia e direttore del Laboratorio di microbiologia dell'Asst Spedali ...

