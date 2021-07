Covid: Censis, possibili fino a 17 mln vaccinazioni al mese in farmacia (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) - Dalle farmacie, protagoniste della sanità in pandemia, potrebbe arrivare l'accelerazione decisiva per la campagna vaccinale. La distribuzione intermedia farmaceutica rende possibile anche accelerare la vaccinazione di massa portando i vaccini nei presidi sanitari più prossimi alle vite degli italiani. Con 30 dosi al giorno per ciascuna delle 19mila farmacie presenti sul territorio, sarebbero 17 milioni i vaccinati in un mese. Una spinta decisiva per l'attuale campagna vaccinale e per quelle eventuali future. E' quanto emerge da una ricerca del Censis, realizzata in collaborazione con Adf (Associazione distributori ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) - Dalle farmacie, protagoniste della sanità in pandemia, potrebbe arrivare l'accelerazione decisiva per la campagna vaccinale. La distribuzione intermedia farmaceutica rende possibile anche accelerare la vaccinazione di massa portando i vaccini nei presidi sanitari più prossimi alle vite degli italiani. Con 30 dosi al giorno per ciascuna delle 19mila farmacie presenti sul territorio, sarebbero 17 milioni i vaccinati in un. Una spinta decisiva per l'attuale campagna vaccinale e per quelle eventuali future. E' quanto emerge da una ricerca del, realizzata in collaborazione con Adf (Associazione distributori ...

