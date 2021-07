Covid, 23 mila vaccinati all’hub di Acea (Di martedì 6 luglio 2021) “L’hub ha aperto il 14 maggio, ad oggi abbiamo vaccinato 23 mila persone e abbiamo prenotazioni fino a 50 mila”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Acea, Giuseppe Gola, a margine della visita del commissario straordinario all’Emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, all’hub vaccinale dell’azienda. ror/sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 luglio 2021) “L’hub ha aperto il 14 maggio, ad oggi abbiamo vaccinato 23persone e abbiamo prenotazioni fino a 50”. Lo ha detto l’amministratore delegato di, Giuseppe Gola, a margine della visita del commissario straordinario all’Emergenza, Francesco Paolo Figliuolo,vaccinale dell’azienda. ror/sat/gtr su Il Corriere della Città.

