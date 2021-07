Costiera Amalfitana | 2 denunce nel weekend

(Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAmalfi (Sa) – Nel corso del fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno denunciato in stato di libertà due persone, nell’ambito di servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere. In particolare nella serata di venerdì i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito all’autorità giudiziaria di Salerno un uomo, 49enne incensurato, proveniente da Pagani e diretto a Maiori, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso infatti è stato sorpreso con circa 5 grammi di cocaina, ben occultati con del cellophane ed una calamita sotto il montante della sua vettura. Visto il quantitativo ed il ...

Nel corso del fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno denunciato in stato di libertà due persone, nell'ambito di servizi di prevenzione e repressione dei reati in ...