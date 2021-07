Cosa sappiamo del politologo tedesco accusato di essere una spia al servizio della Cina (Di martedì 6 luglio 2021) La procura federale di Karlsruhe ha emesso un mandato di arresto per un politologo tedesco con l’accusa di spionaggio per la Cina. Il politologo è stato identificato come «Klaus L», il suo nome resta riservato ai sensi delle severe leggi tedesche sulla privacy, nei prossimi giorni si deciderà sulla custodia cautelare. Secondo l’emittente ARD il sospettato dal 2001 gestiva la Fondazione Hanns Seidel di Monaco di Baviera, un think-tank molto vicino al partito della CSU, gemello bavarese della CDU della Cancelliera Angela Merkel. La fondazione si presenta come «al ... Leggi su open.online (Di martedì 6 luglio 2021) La procura federale di Karlsruhe ha emesso un mandato di arresto per uncon l’accusa di spionaggio per la. Ilè stato identificato come «Klaus L», il suo nome resta riservato ai sensi delle severe leggi tedesche sulla privacy, nei prossimi giorni si deciderà sulla custodia cautelare. Secondo l’emittente ARD il sospettato dal 2001 gestiva la Fondazione Hanns Seidel di Monaco di Baviera, un think-tank molto vicino al partitoCSU, gemello bavareseCDUCancelliera Angela Merkel. La fondazione si presenta come «al ...

