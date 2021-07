"Cosa è sparito dalla culla della figlia di Belen". Bomba di Dagospia, il mistero: che succede? (Di martedì 6 luglio 2021) Manca poco, ormai pochissimo, alla gravidanza di Belen Rodriguez. A breve dovrebbe nascere la sua seconda figlia, la prima con Antonino Spinalbese, dopo aver avuto Santiago con Stefano De Martino. E della meravigliosa showgirl argentina, un po' sparita dai social in questo periodo per tutelare la sua privacy, ecco che ne parla Dagospia, in una rubrica a tutto gossip. Si parla della nascitura, Luna Marie. "Era questo il nome che avrebbe dovuto portare la piccola in arrivo. Belen Rodriguez aveva detto che alla scelta del nome ci aveva pensato il piccolo Santiago. Il primo figlio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Manca poco, ormai pochissimo, alla gravidanza diRodriguez. A breve dovrebbe nascere la sua seconda, la prima con Antonino Spinalbese, dopo aver avuto Santiago con Stefano De Martino. Emeravigliosa showgirl argentina, un po' sparita dai social in questo periodo per tutelare la sua privacy, ecco che ne parla, in una rubrica a tutto gossip. Si parlanascitura, Luna Marie. "Era questo il nome che avrebbe dovuto portare la piccola in arrivo.Rodriguez aveva detto che alla scelta del nome ci aveva pensato il piccolo Santiago. Il primo figlio ...

Advertising

miridesant : RT @Gnafaccio2: @miridesant @Nadia59677359 Purtroppo, oggi, molti non sanno cosa sia. Cosa sia la fame, la voglia di riscatto. Io condivido… - DesireMaja : RT @Gnafaccio2: @miridesant @Nadia59677359 Purtroppo, oggi, molti non sanno cosa sia. Cosa sia la fame, la voglia di riscatto. Io condivido… - Gnafaccio2 : @miridesant @Nadia59677359 Purtroppo, oggi, molti non sanno cosa sia. Cosa sia la fame, la voglia di riscatto. Io c… - Laila1231320 : @gfmurta In quei momenti te ne fotti degli altri, sei solo, il tuo dolore ti spezza, la persona che ami non c'è più… - minkiotauro74 : @Blucerchiando Ma il ' twittaro veggente' è sparito dai radar? Vedeva una luce in fondo al tunnel.....chissa cosa… -