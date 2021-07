Coronavirus Toscana 6 luglio | 59 nuovi contagi

(Di martedì 6 luglio 2021) Firenze, 62021 - Aumentano icasi ma aumentano anche i tamponi : la diffusione del covid inresta molto bassa, per quanto nel mondo in questo momento c'è l'incognita della ...

Sono stati 59 i nuovi contagi da covid registrati in tutta lanelle ultime 24 ore tra lunedì 5 e martedì 6 luglio. Lo comunica il presidente della Regione Eugenio Giani. I test processati in ...I contagi risalgono alla scorsa settimana ma la notizia che questa volta ad aver colpito sia stata la variante indiana dell'infezione è arrivata ieri dalla AslSud Est. La conferma è giunta a ...Sono stati 59 i nuovi contagi da covid registrati in tutta la Toscana nelle ultime 24 ore tra lunedì 5 e martedì 6 luglio. Lo comunica il presidente della Regione Eugenio Giani. I test processati in u ...Il presidente Eugenio Giani ha presentato i componenti toscani della spedizione italiana ai Giochi olimpici e alle Paralimpiadi evidenziando il grande apporto della Toscana ...