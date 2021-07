Coronavirus | oggi in Sicilia  4 morti | 240 guariti e 144 nuovi casi positivi Tutti i DATI ed i DETTAGLI

Advertising

Italia_Notizie : Coronavirus, i dati – Tornano a crescere i contagi: +33% rispetto ai primi due giorni della settimana scorsa. Oggi… - MargaPallas : RT @repubblica: Coronavirus Italia, il bollettino di oggi: 907 nuovi casi e 24 morti - marisamoles : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 6 luglio: 907 nuovi casi e 24 morti - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 12 su 100, come ieri. Nota metodologica complet… - StefaniaFalone : Coronavirus, i dati – Tornano a crescere i contagi: +33% rispetto ai primi due giorni della settimana scorsa. Oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Reso noto il bollettinoaggiornato a martedì 6 luglio sul territorio nazionale. Sono stati pubblicati i dati aggiornati, regione per regione; i più rilevanti per tenere sotto controllo la situazione ...Le cose da sapere sul ...In Italia ci sono attualmente 42.579 positivi per Covid-19, con un decremento di 952 casi da ieri. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 4.264.704 (4.113.450 identificati da test m ...Analisi mercati azionari di Marco Bernasconi riguardo: Eni SpA, Atlantia SpA, Saipem SpA. Leggi le analisi titoli azionari di Marco Bernasconi su Investing.com.