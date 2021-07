Coronavirus nel Lazio, 58 nuovi casi (30 a Roma). D’Amato: ‘Tutti i parametri sono in calo’ (Di martedì 6 luglio 2021) ‘Oggi su quasi 10mila tamponi nel Lazio e oltre 16mila antigenici per un totale di quasi 26mila test, si registrano 58 nuovi casi positivi, 4 decessi, i ricoverati sono 135. I guariti sono 418, le terapie intensive sono 33. Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 0,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma città sono a quota 30. Asl Roma 6, partite vaccinazioni al centro di accoglienza straordinaria di Anzio. Tutti i parametri sono in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 luglio 2021) ‘Oggi su quasi 10mila tamponi nele oltre 16mila antigenici per un totale di quasi 26mila test, si registrano 58positivi, 4 decessi, i ricoverati135. I guariti418, le terapie intensive33. Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 0,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. Icittàa quota 30. Asl6, partite vaccinazioni al centro di accoglienza straordinaria di Anzio. Tutti iin ...

