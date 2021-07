Coronavirus in Italia | il bollettino del 6 luglio | 907 nuovi casi | i morti sono 24

(Di mercoledì 7 luglio 2021)907 icontagi di Covid-19 in(ieri 480), a fronte di 192.424 tamponi giornalieri effettuati (ieri 74.649). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è allo 0,47% (0,6% ieri).24 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive187 (-4), con 11ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 6sulla situazionein(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 907 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - sole24ore : #Coronavirus, il contagio risale: in Italia 907 nuovi casi e 24 morti. I dati del ministero della Salute di martedì… - repubblica : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi: 907 nuovi casi e 24 morti - CalifanoRosy : RT @eziomauro: Coronavirus Italia, il bollettino di oggi: 907 nuovi casi e 24 morti - ElVengadorDelF5 : RT @eziomauro: Coronavirus Italia, il bollettino di oggi: 907 nuovi casi e 24 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Il Sole 24 ORE

Nel suggestivo scenario di Wembley , il tempio del calcio britannico,e Spagna scendono in ... Uno spettacolo incredibile, a maggior ragione dopo tanti mesi in cui la pandemia diha ...Alfa, Beta, Gamma, Delta : delle lettere dell'alfabeto greco che designano le più diffuse tra le varianti delSarsCoV2 in circolazione nel mondo, nove sono state segnalate anche in. Lo indica la banca internazionale Gisaid, nella quale vengono depositate le sequenze genetiche ottenute nei ...Dalla Gran Bretagna all’Italia, la variante Delta è il colpo di coda del Covid-19 che fa tremare l’Europa. Complici le riaperture, la nuova mutazione ha fatto impennare i contagi nel Regno Unito ...In Italia vediamo un lieve rialzo dei contagi ... Considerato però che la variante Delta sta diventando dominante in tutta Europa e che i tassi di incidenza di Covid-19 sono relativamente bassi, è ...