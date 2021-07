Coronavirus in Campania, i dati del 5 luglio: 108 nuovi positivi (Di martedì 6 luglio 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 5 luglio dell’unità di Crisi regionale riporta 108 positivi su 5.872 tamponi effettuati. Sono 108 i casi positivi di Coronavirus in Campania, su 5.872 tamponi molecolari esaminati. Torna ad essere ‘nella norma’ l’indice di contagio, dopo il normale aumento che si registra il lunedì in concomitanza con un Leggi su 2anews (Di martedì 6 luglio 2021)in: il bollettino di ieri 5dell’unità di Crisi regionale riporta 108su 5.872 tamponi effettuati. Sono 108 i casidiin, su 5.872 tamponi molecolari esaminati. Torna ad essere ‘nella norma’ l’indice di contagio, dopo il normale aumento che si registra il lunedì in concomitanza con un

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 108 positivi su 5.872 tamponi nelle ultime 24 ore, 1 deceduto in precedenza ma registra… - napolimagazine : CORONAVIRUS - Regione Campania, 108 positivi su 5.872 tamponi nelle ultime 24 ore, 1 deceduto in precedenza ma regi… - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - Regione Campania, 108 positivi su 5.872 tamponi nelle ultime 24 ore, 1 deceduto in precedenza ma regi… - infoitinterno : Coronavirus nel Sannio, 0 casi nelle 24 ore. In Campania: 108 positivi e 1 morto - MondoNapoli : Coronavirus in Campania, il bollettino di oggi 6 luglio 2021 - -