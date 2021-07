Coronavirus | il bollettino con i dati di oggi 6 luglio

(Di martedì 6 luglio 2021) Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute ilcon isui contagi da, aggiornato ad: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato irelativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese.si registrano 907 nuovi casi positivi al virus. I guariti disono 1.835 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 24 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 192.424. Il tasso di positività diminuisce del -0,2% e si attesta al 0,5%. ...

Advertising

marinellafly12 : RT @Virus1979C: Coronavirus, il bollettino: 907 nuovi casi e 24 morti nelle ultime 24 ore. - Barbara68545184 : RT @Libero_official: Il #bollettino del 6 luglio: 907 contagiati, 1.835 guariti e 24 morti, gli ospedali sono però quasi Covid-free https:… - CalcioNapoli24 : - infoitinterno : Coronavirus Lazio, bollettino di oggi 6 luglio: 58 nuovi casi e 4 morti, 30 contagi a Roma - StraNotizie : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi: 907 nuovi casi e 24 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Le cose da sapere sul ...Sono 26 i nuovi contagi dain Calabria secondo ildi oggi, 6 luglio. Registrati inoltre altri 2 morti. 2.286 i tamponi effettuati, +260 guariti, 1.232 il totale dei decessi. Il, inoltre, ...Roma – Coronavirus, oggi 907 nuovi casi e 24 morti. Sono i dati diffusi dal bollettino del ministero della Salute sui contagi in Italia. Ieri i positivi registrati erano 480 e 31 le vittime per un tot ...Sono 907 i casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 480 di ieri ( dato influenzato come sempre dai pochi tamponi post-weekend ) e ...