Coronavirus | i focolai Delta nel sud della Regione riaccendono l' allarme | 39 nuovi positivi La progressione dei contagi

il Resto del Carlino

ANCONA - Vaccinazioni e tracciamenti sono le armi per battere, anche nelle Marche , l'ultima offensiva del Covid , quella della variante Delta . Che ha causato diversiin particolare nel sud della regione. E infatti oggi, martedì 6 luglio, tornano a salire i nuovi positivi: sono 39, quasi tutti nell'Ascolano. APPROFONDIMENTI SAN BENEDETTO Cluster da 11 ...... che si sono rivelati transitori e tipici dicircoscritti, o se invece si tratta di una vera e propria ripresa della diffusione non circoscritta'.Italia: le province da tenere d'...Nove hanno completato il ciclo vaccinale e 17 hanno ricevuto una sola dose. Saranno processati oggi i tamponi raccolti nel secondo giorno di screening ...L'incidenza di Ascoli Piceno: passata da 2 a 50,8 casi settimanali: "I focolai in spiaggia sono stati creati in fasce d’età non sottoposte a vaccino e con assembramenti notevoli pur in spazi aperti" ...