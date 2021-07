Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 6 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 6 luglio. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. La situazione Coronavirus in CampaniaNel corso della giornata di ieri, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto visita all’hub vaccinale di Benevento. Un nuovo momento per confrontarsi sulle misure da adottare contro il Covid-19 e per un rilancio dell’intera economia territoriale. “Esprimo il mio ringraziamento al personale medico, infermieristico, sanitario e ... Leggi su vesuvius (Di martedì 6 luglio 2021) Ildelladi. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. La situazioneinNel corso della giornata di ieri, il presidente della, Vincenzo De Luca, ha fatto visita all’hub vaccinale di Benevento. Un nuovo momento per confrontarsi sulle misure da adottare contro il Covid-19 e per un rilancio dell’intera economia territoriale. “Esprimo il mio ringraziamento al personale medico, infermieristico, sanitario e ...

Advertising

infoitinterno : La situazione di martedì 6 luglio sul Coronavirus in Campania - glooit : La situazione di martedì 6 luglio sul Coronavirus in Campania leggi su Gloo - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino della Regione Campania di oggi 5 luglio - infoitinterno : Coronavirus, 6 decessi nelle ultime 48 ore in Campania: rapporto positivi/tamponi al 4,55% - infoitinterno : In Campania si torna a morire col coronavirus, aumentano i ricoveri -