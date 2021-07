Coppa America, Paquetà decisivo con il Perù: Brasile in finale (Di martedì 6 luglio 2021) Rio De Janeiro (Brasile) - Il Brasile vola in finale di Coppa America battendo il Perù per 1 - 0, grazie al gol decisivo di Lucas Paquetà al 35' su assist di Neymar. Il Paese ospitante del torneo sarà ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 luglio 2021) Rio De Janeiro () - Ilvola indibattendo ilper 1 - 0, grazie al goldi Lucasal 35' su assist di Neymar. Il Paese ospitante del torneo sarà ...

