Coppa America Brasile in finale!

Stanotte alle 01:00 italiane è andata in scena la prima semifinale della Coppa America 2021 che ha eletto il Brasile come prima finalista! Perù sconfitto, Brasile in finale La finale della Coppa America di due anni fa fu proprio Brasile – Perù, in quella occasione trionfarono i verdeoro per 3-1. In questa nuova edizione uno dei classici sudamericani si ripresenta in semifinale e ancora una volta a interrompere i sogni di gloria del Perù è il Brasile che questa volta si impone per 1-0. A segnare il gol decisivo è l'ex Milan Paquetà su ...

